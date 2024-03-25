Визит делегации ЮАР в Рязань: чем регион привлекает южноафриканских промышленников

19-24 марта представители компаний Mazibuko Labuschagne Business Group (ЮАР) посетили Рязанскую область. Цель визита ― обсуждение экспортных контрактов и знакомство с продукцией региональных компаний.

Реверсная бизнес-миссия организована Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как пояснили его представители, визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в июне 2023 года на международной выставке строительной отрасли The Big5 Construct Southern Africa. Представители 11 рязанских компаний поделились своим опытом и продемонстрировали зарубежным коллегам свои производственные мощности и выпускаемую продукцию.

По итогам был подписан контракт на поставку вентиляционного оборудования.

«Руководители MLB выразили заинтересованность в поставках солнечных батарей ― как больших стационарных, так и портативных, а также стоматологического, промышленного кухонного оборудования, сельскохозяйственных культур, детских товаров. В целом, по итогам бизнес-миссии гости из ЮАР отметили масштабы производства у рязанских компаний и разнообразие их продукции. Они подчеркнули, что качество товаров, которые они видели, самое лучшее из всех стран БРИКС. Уверена, Рязанский регион станет для африканских коллег надежным экспортным партнером, поскольку возможности наших компаний и их ресурсы смогут обеспечить Южно-Африканскую Республику качественными товарами, аналогов которым на их рынке пока еще нет», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В комментарии рязанским журналистам, представитель MLB Деволд Лабишень рассказал, что сейчас на рынке ЮАР в основном присутствует китайская продукция, но рязанские товары однозначно будут в более выигрышной позиции.

«Мы также впечатлены Рязанью — мы гуляли по чистому и светлому городу, где местные предприниматели вкладывают душу в то, что делают. Поэтому будем дальше развивать наше сотрудничество в области экспортных поставок», — сказал Лабишень.