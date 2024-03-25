В Волгоградской области женщина избила дочь из-за плохо вымытой посуды

В Волгоградской области женщина избила дочь из-за плохо вымытой посуды. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области.

Инцидент произошел в селе Черебаево.

По информации следствия, 32-летняя женщина избила 11-летнего ребенка руками и ногами. Уточняется, что мать ударила девочку три раза по голове, потом схватила за волосы и толкнула в стену.

Ребенок получил рану правого предплечья. На ее мать завели уголовное дело.