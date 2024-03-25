В трех районах Рязанской области полицейские нашли нарушения при продаже алкоголя

За прошедшие выходные полицейские пресекли в Рязани, Пронском и Спасском районах нарушения правил розничного оборота алкогольной продукции.

В трех районах Рязанской области полицейские нашли нарушения при продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

За прошедшие выходные полицейские пресекли в Рязани, Пронском и Спасском районах нарушения правил розничного оборота алкогольной продукции.

В Рязани полицейские нашли нарушения при торговле алкоголем в кафе на улице Кальной и магазине на улице Культуры. В Пронском районе аналогичные нарушения нашли в городе Новомичуринск.

В Спасске-Рязанском полицейские пресекли продажу спиртного из жилого дома, организованную 47-летним местным жителем.

Всего из незаконного оборота изъяли более 42 литров спиртосодержащей продукции.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, по которым предусмотрены внушительные штрафные санкции.