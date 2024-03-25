В Швейцарии назвали возможные сроки окончания СВО на Украине

По информации источника, спецоперация завершится к 2025 году.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung назвала возможные сроки окончания СВО на Украине.

«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт, — следующий год», — указано в публикации. По мнению обозревателя, если фронт полностью рухнет, Россия сможет расколоть бывшую советскую республику посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы. В ином случае конфликт могут заморозить, утверждается в статье.

Также в материале идет речь о том, что ВСУ сейчас не в состоянии участвовать в боях. Колумнист отметил, что западные танки для поддержки прибыли слишком поздно, а у армии Украины нет запасов снарядов и эффективной воздушной поддержки.