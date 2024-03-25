В Рязанскую колонию пытались передать пять телефонов и USB-кабели

Инцидент произошел в ИК-3. Телефоны и кабели нашли в грузовом автомобиле на контрольно-пропускном пункте.

В Рязанскую колонию пытались передать пять телефонов и USB-кабели. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Инцидент произошел в ИК-3. Телефоны и кабели нашли в грузовом автомобиле на контрольно-пропускном пункте. Предметы находились в бардачке, спрятанные в пачках сигарет.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.