В Рязанской области с 26 марта изменится расписание пригородных поездов
Отмечается, что причиной являются ремонтно-путевые работы на нескольких участках Московской железной дороги.
В Рязанской области с 26 марта изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Отмечается, что причиной являются ремонтно-путевые работы на нескольких участках Московской железной дороги.
На участке Виноградово — Воскресенск планируется обновить около 18 км пути и уложить пять стрелочных переводов. Работы будут проводиться в течение двух месяцев.
На перегоне Рязань-1 — Рыбное с 26 марта до конца мая будет произведена замена старых рельс на новые общей протяженностью 16,4 км, а также уложено семь стрелочных переводов.
У электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а какие-то временно выведут из расписания.