В Рязанской области с 26 марта изменится расписание пригородных поездов

Отмечается, что причиной являются ремонтно-путевые работы на нескольких участках Московской железной дороги.

В Рязанской области с 26 марта изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что причиной являются ремонтно-путевые работы на нескольких участках Московской железной дороги.

На участке Виноградово — Воскресенск планируется обновить около 18 км пути и уложить пять стрелочных переводов. Работы будут проводиться в течение двух месяцев.

На перегоне Рязань-1 — Рыбное с 26 марта до конца мая будет произведена замена старых рельс на новые общей протяженностью 16,4 км, а также уложено семь стрелочных переводов.

У электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а какие-то временно выведут из расписания.