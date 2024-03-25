В Рязанской области осудили 50-летнего рыбновца, ударившего коленом неприятеля

Инцидент произошел в сентябре 2022 года.

В Рязанской области осудили 50-летнего рыбновца, ударившего коленом неприятеля. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года.

Установлено, что на фоне личной неприязни и случившегося конфликта осужденный ударил потерпевшего коленом в живот. Этим он причинил тупую травму живота.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда.