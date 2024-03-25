В Рязани задержали женщину с героином

Рязанку обнаружили на одной из центральных улиц.

В Рязани задержали женщину с героином. Об этом сообщило региональное УМВД.

При обработке оперативной информации полицейские остановили на одной из центральных улиц Рязани женщину. Ее подвергли личному досмотру. В одежде женщины нашли пять шариков с героином. Общая масса составила более 16 граммов.

«По имеющимся сведениям, неработающая рязанка регулярно употребляла героин и периодически совершала поездки в Московскую область для приобретения зелья. После очередного такого рейса ее и задержали оперативники», — указано в публикации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Проводится расследование.