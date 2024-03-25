В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу

Полицейские заметили подозрительного мужчину во время патрулирования на улице Новой. Отмечается, что при виде оперативников мужчина попытался скрыться в подъезде ближайшего дома, но его задержали.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские заметили подозрительного мужчину во время патрулирования на улице Новой. Отмечается, что при виде оперативников мужчина попытался скрыться в подъезде ближайшего дома, но его задержали.

Выяснилось, что 24-летний рязанец осужден условно с испытательным сроком по части 3 статье 158 УК РФ («Кража»). Он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Мужчину доставили в отдел МВД России по Советскому району Рязани, откуда его передадут инициаторам розыска.