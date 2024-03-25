В Рязани создали госучреждение «Сервис-ЗАГС»
Учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги «в целях обеспечения деятельности главного управления ЗАГС Рязанской области, связанной с осуществлением переданных полномочий».
В Рязани создали госучреждение «Сервис-ЗАГС». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.
Учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги «в целях обеспечения деятельности главного управления ЗАГС Рязанской области, связанной с осуществлением переданных полномочий».
Согласно постановлению, руководитель ЗАГСа Елена Сорокина до 15 апреля 2024 года назначит руководителя учреждения и утвердит состав.
Кроме того, в документах указано, что министерству имущества и земельных отношений в течение месяца нужно закрепить за «Сервис-ЗАГС» имущество, необходимое для работы. Финансировать учреждение будет областной бюджет.