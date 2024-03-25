В Рязани бригада скорой помощи спасла мужчину с анафилактическим шоком

По словам жены пострадавшего, 36-летний мужчина выпил лекарство для лечения ОРВИ, которое вызвало у него острую аллергическую реакцию.

В Рязани бригада скорой помощи спасла мужчину с анафилактическим шоком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам жены пострадавшего, 36-летний мужчина выпил лекарство для лечения ОРВИ, которое вызвало у него острую аллергическую реакцию.

«Через несколько минут его самочувствие резко ухудшилось. Он стал дышать с перебоями, сознание уходило, давление резко падало. Я вызвала скорую помощь. К моменту приезда бригады тонометр показывал 40 на 20», — рассказала рязанка.

Она отметили, что медики решили госпитализировать мужчину. Во время поездки ему ввели лекарство и проводили необходимую терапию, чтобы держать пациента в сознании.

Мужчину удалось спасти. Его жизни ничего не угрожает.