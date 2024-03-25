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В Нижнем Новгороде нашли труп мужчины и двух мертвых кошек

В Нижнем Новгороде нашли труп мужчины и двух мертвых кошек. Об этом сообщил портал NewsNN.

По информации портала, в квартире в конце февраля лопнула батарея. Из-за этого затопило жильцов снизу, а в подъезде отключили отопление.

Из-за отсутствия разрешения хозяина внутрь помещения никто не мог попасть. Когда в присутствии полицейских взломали дверь, внутри увидели мумию. Отмечается, что умершего не видели четыре года.

По словам соседки погибшего, телевизор работал, в туалете горел свет. Криминалисты выясняют, как именно и насколько давно умер мужчина.