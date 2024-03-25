В Москве женщина ножницами убила свою мать и прожила с ее трупом четыре дня

В Москве женщина ножницами убила свою мать и прожила с ее трупом четыре дня. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 20 марта в квартире одного из домов на Новгородской улице женщина во время ссоры с матерью схватила со стола ножницы и ударила ее им и в шею.

Женщина скончалась на месте. Ее дочь, испугавшись последствий, не стала вызывать ни скорую, ни полицию.

Четыре дня тело женщины пролежало в коридоре жилища. Но 24 марта девушка позвонила полицию и во всем призналась.