В Москве мужчина забил свою жену кувалдой

В Москве мужчина забил свою жену кувалдой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк Следственного комитета России.

Инцидент произошел 23 марта в квартире на улице Окской.

По информации следователей, мужчина поссорился с супругой и не менее десяти раз ударил ее кувалдой по голове. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Мужчина позвонил в правоохранительные органы.

Его задержали. С москвичом провели следственные действия, ему предъявили обвинение.

Мужчина признал вину и дал показания. С места преступления изъяли орудие убийства и другие предметы, назначены судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.