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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли около 405 военных. ПВО РФ за сутки уничтожила 103 беспилотника, сбила 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в сводке ведомства.

ВСУ за сутки потеряли около 405 военных.

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отразили 10 контратак ВСУ.

ВС РФ за сутки уничтожили две станции РЭБ ВСУ на донецком направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ на херсонском направлении.

ПВО РФ за сутки уничтожила 103 беспилотника, сбила 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».