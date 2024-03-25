В Госдуме предложили ввести 50-процентную скидку на коммунальные услуги для многодетных семей

Такую меру хотят ввести для обеспечения достойного уровня жизни для с=многодетных семей.

В Госдуме предложили ввести 50-процентную скидку на коммунальные услуги для многодетных семей. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Он также предложил предоставить всем членам многодетных семей бесплатный проезд в транспорте. Помимо этого, Алехин предлагает увеличить размер материнского капитала.

По его словам, эти инициативы уже реализуются в некоторых регионах и должны быть распространены на федеральном уровне. Он считает, что необходимо рассматривать и другие варианты поддержки, чтобы обеспечить достойный уровень жизни для многодетных семей.