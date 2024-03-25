В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения об акте терроризма

Отмечается, что нужно ввести тюремное наказание, даже если действие не повлекло за собой смерть человека.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения об акте терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Алексея Журавлева.

Отмечается, что нужно ввести тюремное наказание, даже если действие не повлекло за собой смерть человека.

По словам депутата, пока страна ведет СВО, за такие фейки нужно сажать в тюрьму.

Журавлев сказал, что эти сигналы отвлекают экстренные службы, которые обязаны проверять информацию, а могли бы направить все силы на защиту объектов.