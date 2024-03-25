В Башкирии мужчина забил до смерти хозяина дома

В Башкирии мужчина забил до смерти хозяина дома. Об этом сообщило портал NewsBash .

Инцидент произошел в конце 2023 года в Кармаскалинском районе.

Двое знакомых выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились. По версии следствия, 45-летний мужчина, озлобленный на своего 38-летнего приятеля, схватил его за шею и начал бить по голове. Повалив оппонента на пол, он продолжил бить его руками и ногами, нанося не менее десяти ударов по жизненно важным органам. От полученных травм мужчина умер на месте.

Злоумышленник не стал скрываться и признал вину.

Уголовное дело направлено в Кармаскалинский межрайонный суд.