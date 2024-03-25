Умерла бывшая заведующая реквизиторским цехом рязанского ТЮЗа

Александра Слободская работала в рязанского театре юного зрителя с 1962 по 2014 годы. О причине ее смерти не сообщается.

Умерла бывшая заведующая реквизиторским цехом рязанского ТЮЗа. Об этом сообщили в официальной группе театра.

Александра Слободская работала в рязанского театре юного зрителя с 1962 по 2014 годы. О причине ее смерти не сообщается.

«За усердие и любовь к работе Александру Ивановну называли в театре „великий реквизитор“. Коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — отметили в посте.