Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

Александру Карпухову было 50 лет.

Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Карпухов. Об этом в соцсетях рассказал его коллега по Молодежному театру на Фонтанке Александр Андреев.

Александр Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде. Он поступил в Институт авиаприборостроения, а затем — в СПбГАТИ. С 1999 года актер служил в Молодежном театре на Фонтанке.

Карпухов снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила».