Суд отправил двоих рязанцев в колонии за попытку кражи и пьяную езду

Они получили от двух до четырех лет лишения свободы.

Суд отправил двоих рязанцев в колонии за попытку кражи и пьяную езду. Об этом пишет региональная прокуратура.

Установлено, что мужчины проникли в здание учебного заведения, где хотели украсть радиаторы отопления, но их поймала охрана.

Кроме того, позже одного из них задержала ГИБДД за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил 30-летнему рязанцу четыре года лет лишения свободы в колонии общего режима, а 52-летнему мужчине — два с половиной года лишения свободы в колонии поселении.