Рязанские теплосети залили подвал дома на улице Новоселов

Жильцы не могут попасть в подъезд.

Рязанские теплосети залили подвал дома на улице Новоселов. Об этом в понедельник, 25 марта, написали очевидцы в группе РЗН лайф. По словам жительницы дома № 20, РМПТС Октябрьского района пригнали спецмашину и слили из нее воду около подъезда.

«Вода уходит в подвал, выйти из подъезда невозможно. Когда попросили убрать эту воду, агрессивно ответили, что отключат отопление», — рассказала пользовательница.

На кадрах видно, что вход в дом полностью затопило, люди перемещаются по газону.