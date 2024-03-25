Сальдо: ВСУ на херсонском направлении сменили тактику

По его словам, ВСУ сменили тактику и атакуют гражданскую инфраструктуру при помощи артиллерии, в том числе — кассетных боеприпасов и минометов.

ВСУ на херсонском направлении сменили тактику. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ сменили тактику и атакуют гражданскую инфраструктуру при помощи артиллерии, в том числе — кассетных боеприпасов и минометов.

«Но они добивают только недалеко за береговую линию», — добавил Сальдо.

Он отметил, что ВСУ терроризируют жителей региона дронами.

«Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома», — рассказал губернатор.