Сальдо: ВСУ на херсонском направлении сменили тактику
По его словам, ВСУ сменили тактику и атакуют гражданскую инфраструктуру при помощи артиллерии, в том числе — кассетных боеприпасов и минометов.
ВСУ на херсонском направлении сменили тактику. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ сменили тактику и атакуют гражданскую инфраструктуру при помощи артиллерии, в том числе — кассетных боеприпасов и минометов.
«Но они добивают только недалеко за береговую линию», — добавил Сальдо.
Он отметил, что ВСУ терроризируют жителей региона дронами.
«Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома», — рассказал губернатор.