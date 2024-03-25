Рязанская область заняла 56 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Согласно данным рейтинга, в малых и средних населенных пунктах Рязанской области средняя зарплата в прошлом году составила 43,5 тысячи рублей. Ее уровень увеличился на 17,2% за год.

Рязанская область заняла 56 место в рейтинге регионов по уровню зарплат. Исследование провели специалисты РИА Новости.

Рязанская область обогнала в рейтинге Чувашскую республику, наш регион в рейтинге опережает Саратовская область.

Согласно данным рейтинга, в малых и средних населенных пунктах Рязанской области средняя зарплата в прошлом году составила 43,5 тысячи рублей. Ее уровень увеличился на 17,2% за год.

Отмечается, что с таким уровнем дохода жители могут приобрести 2,2 минимальных набора товаров и услуг ежемесячно.