Рязанская мэрия проведет капремонт разрушающегося здания в центре города
В ведомстве рассказали, что на данный момент готовится проектно-сметная документация для проведения капремонта фасада и крыши здания.
Рязанская мэрия сообщила редакции РЗН. инфо, что планирует провести капремонт разрушающегося здания на Соборной № 23, так как они являются его собственником.
В ведомстве рассказали, что на данный момент готовится проектно-сметная документация для проведения капремонта фасада и крыши здания.
«После утверждения документации будет размещено извещение о проведении электронного аукциона в целях определения подрядной организации для проведения работ», — отметили в мэрии.
Напомним, рязанцы сообщили, что в центре Рязани глыба льда упала с крыши с куском фасада и водосточной трубой.