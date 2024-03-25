Рязанская мэрия проведет капремонт разрушающегося здания в центре города

В ведомстве рассказали, что на данный момент готовится проектно-сметная документация для проведения капремонта фасада и крыши здания.

Рязанская мэрия сообщила редакции РЗН. инфо, что планирует провести капремонт разрушающегося здания на Соборной № 23, так как они являются его собственником.

В ведомстве рассказали, что на данный момент готовится проектно-сметная документация для проведения капремонта фасада и крыши здания.

«После утверждения документации будет размещено извещение о проведении электронного аукциона в целях определения подрядной организации для проведения работ», — отметили в мэрии.

Напомним, рязанцы сообщили, что в центре Рязани глыба льда упала с крыши с куском фасада и водосточной трубой.