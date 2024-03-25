Рязанцам рассказали, где можно сдать донорскую кровь в городе

Отмечается, что в Рязани работают станция переливания крови на улице Спортивной (с 08:00 до 12:30) и отделение в ОКБ в Канищеве (с 08:15 до 12:00).

Рязанцам рассказали, где можно сдать донорскую кровь в городе. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР Рязанской области.

Отмечается, что в Рязани работают станция переливания крови на улице Спортивной (с 08:00 до 12:30) и отделение в ОКБ в Канищеве (с 08:15 до 12:00).

Сдать кровь может любой здоровый человек, если он старше 18 лет и не имеет медицинских противопоказаний. Доноров принимают по предварительной записи. Записаться можно через мобильное приложение «Служба крови», на портале «Госуслуги», а также по телефону.

Также рязанцам напомнили, что перед сдачей крови не следует: