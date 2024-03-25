Рязанца задержали за серию краж из офисов

Возбуждено уголовное дело.

Рязанца задержали за серию краж из офисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Отмечается, что к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что из офиса пропали два ноутбука.

Полицейские опросили свидетелей и получили описание внешности предполагаемого преступника.

Кроме того, позже в полицию обратился еще один владелец офиса на улице Семинарской. У него из рабочего кабинета пропал ноутбук.

Похожая ситуация случилась и на Куйбышевском шоссе.

Установили, что к кражам причастен один и тот же человек.

Полицейские разыскали и задержали 47-летнего рязанца.

Возбуждено уголовное дело.