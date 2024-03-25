Рязанца задержали за серию краж из офисов
Возбуждено уголовное дело.
Рязанца задержали за серию краж из офисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Отмечается, что к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что из офиса пропали два ноутбука.
Полицейские опросили свидетелей и получили описание внешности предполагаемого преступника.
Кроме того, позже в полицию обратился еще один владелец офиса на улице Семинарской. У него из рабочего кабинета пропал ноутбук.
Похожая ситуация случилась и на Куйбышевском шоссе.
Установили, что к кражам причастен один и тот же человек.
Полицейские разыскали и задержали 47-летнего рязанца.
Возбуждено уголовное дело.