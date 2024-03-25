Путин сообщил о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Глава государства отметил, что теракт совершили радикальные исламисты.

В понедельник, 25 марта, президент России Владимир Путин сообщил о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что теракт совершили радикальные исламисты.

По его словам, теракт «вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев».

«Теракт в „Крокусе“ может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима», — сказал он.

Общее число погибших выросло до 139.

Подробнее о теракте в «Крокус Сити Холл» читайте в нашем сюжете.