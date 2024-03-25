Полиция прокомментировала драку в сасовском ТЦ

Личности установлены.

Полиция прокомментировала драку в сасовском ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в воскресенье, 24 марта, к правоохранителям обратились очевидцы и сообщили, что в местном ТЦ произошел конфликт между тремя мужчинами. На месте выехали сотрудники полиции. Всех участников конфликта доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Личности установлены.

Стало известно, что ссора произошел на бытовой почве. Двое из участников находились в состоянии алкогольного опьянения. Их привлекли к административной ответственности.