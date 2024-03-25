Песков: Кремль не обсуждает вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Напомним, призывы к возвращению смертной казни появились после теракта в «Крокус Сити Холле».

Кремль не обсуждает вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова привело ТАСС.

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — сказал политик.

Напомним, призывы к возвращению смертной казни появились в Интернете и общественном пространстве после теракта в «Крокус Сити Холле».