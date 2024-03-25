На восьми рязанских улицах 26 марта отключат холодную воду
Объявление опубликовал городской «Водоканал».
На восьми рязанских улицах во вторник, 26 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Пионерский переулок, дома №№ 1, 1а;
- 1-й Вокзальный проезд (частный сектор);
- 2-й Вокзальный проезд (частный сектор);
- улица Вокзальная, дома №№ 26 — 44 (четная сторона), 26а (вокзал «Рязань-1»), 28, 61 корпус 1, 89 (половина дома), 91;
- Коммунистический переулок (частный сектор);
- Комсомольский переулок (частный сектор);
- Малое шоссе (частный сектор);
- Первомайский проспект, дома №№ 70/1, 72.