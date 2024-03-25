На восьми рязанских улицах 26 марта отключат холодную воду

Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На восьми рязанских улицах во вторник, 26 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: