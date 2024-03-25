На улице Новой в Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

На улице Новой в Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что полицейские на улице Новой заметили мужчину, который при их виде запаниковал, попытался что-то достать из кармана и выбросить. Когда оперативники остановили его, 41-летний рязанец признался, что имеет при себе наркотики.

На место для проведения личного досмотра прибыли оперативники ОМВД России по Советскому району. У мужчины нашли два свертка с «синтетикой» общей массой 1, 34 грамма. Выяснилось, что ранее рязанец был судим за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.