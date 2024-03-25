На Михайловском шоссе в Рязани дети нашли гранату на мусорке

Информации о том, был ли это муляж или настоящая граната, нет.

В Рязани дети нашли гранату на мусорке. Об этом сообщили в группе «Михайловское шоссе».

Ролик был опубликован 23 марта. В нем дети говорят, что нашли гранату на помойке на Михайловском шоссе.

Информации о том, был ли это муляж или настоящая граната, нет.

«Родители, поговорите с детьми, чтобы ничего не трогали на улице и близко не подходили, если что-то увидят, пусть сообщают родителям», — отметил автор поста.