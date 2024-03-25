Мошенники создали фейковые аккаунты зампреда рязанского правительства

Об этом Юлия Швакова заявила в соцсетях.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова заявила о мошенниках, действующих от ее имени в мессенджерах. Информация появилась на странице чиновницы в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждена предупредить моих друзей, коллег о том, что мошенники создали от моего имени аккаунты в Telegram и WhatsApp*. Если вам приходят сообщения в несвойственной мне манере — это мошенники. Прошу вас перезвонить мне лично, чтобы снять риски быть вовлеченными в неприятные ситуации. А главное — не осуществляйте никаких банковских операций. Надеюсь на ваше понимание», — написала Швакова.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской