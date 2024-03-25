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«Мармакс»: в загородных проектах Рязанской области более 50% клиентов хотят увидеть спортивные залы

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» провели исследование и выяснили, как предпочтения клиентов загородной недвижимости меняются в зависимости от формата приобретенных объектов. Так, многие требовательно относятся к инфраструктурному наполнению, почти 90% покупателей выбирают коттеджи из-за большой прилегающей территории, камерности и возможности размещения дополнительных построек, а клиенты таунхаусов выделяют преимущества в виде удобного личного паркинга.

Среди общих требований к наполнению комплексов эксперты отмечают наличие в шаговой доступности (5-10 минутах на автомобиле) общеобразовательной инфраструктуры, например, детского сада, школы, различных образовательных центров. Интересно, что данный критерий особенно важен для молодых семей. Не менее значимыми факторами становятся наличие гостевых парковочных мест, а также комфортная транспортная доступность в виде, например, остановки общественного транспорта.

Более 60% клиентов в качестве преимущества выделяют тишину и камерность, а более 70% особое внимание уделяют обслуживанию загородных объектов — стоимости, освещенности территории, системе охраны и безопасности, регулярности выполнения уборочных работ, грамотному озеленению.

«Отдельный запрос клиентов — на досуговые зоны, чаще всего они хотят видеть в проектах полноценные комплексы с детскими игровыми площадками и спортивными зонами, площадки для барбекю с беседками и мангалами, территориями для прогулок с колясками и прогулочные маршруты, — отмечает Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании „Мармакс“. — В непосредственной доступности должны быть кафе, магазины, точки притяжения и спортивные залы — интересно, что на последний критерий обращает внимание более половины клиентов».

Что касается индивидуальных запросов, то для покупателей коттеджей важно получение закрытой территории — клиенты зачастую выбирают высокие и полностью закрытые заборы для обеспечения максимальной приватности. Помимо этого, такие покупатели требовательно относятся к качеству строительства и используемым материалам.

Покупатели таунхаусов в качестве наиболее частых требований выделяют размер прилегающего земельного участка, который в 90% случаях используют для организации зоны отдыха. Для них также важно обеспечение регулярной уборки снега, организованной управляющей компанией, а еще грамотное распределение и контроль за использованием личных парковочных мест.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.