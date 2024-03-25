Лучших сотрудников ГРПЗ наградили в честь 15-летия КРЭТ

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялась церемония награждения лучших работников к15-летию КРЭТ.

В рамках заводского Дня качества в торжественной обстановке Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены инженер-технолог Алевтина Ферина, слесарь-сборщик РЭАиП Валерий Киселев и сборщик микросхем Татьяна Косорукова. Они отмечены за большой вклад в развитие промышленности и в связи с 15-летием КРЭТ.

«Концерну Радиоэлектронные технологии исполнилось 15 лет. Сердечно поздравляю коллектив КРЭТ с такой знаменательной датой! Наш завод прикладывает максимум усилий для дальнейшего внедрения новейших технологий, выпуска самых лучших образцов надежной и качественной продукции и выполнения всех задач, которые ставит перед нами холдинг. Уверен, что высокий профессионализм сплоченного коллектива концерна, помноженный на мощный производственный потенциал предприятий, входящих в контур его управления, и впредь будут способствовать сохранению и укреплению лидирующих позиций КРЭТ, успешному достижению самых амбициозных целей на благо России», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают сложную радиоэлектронную аппаратуру авиационного и иного назначения, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы.