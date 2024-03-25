Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 92.61 0.66 23/03
ЦБ EUR 100.22 -0.14 23/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
2 224
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
3 025
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
8 423
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
10 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Лучших сотрудников ГРПЗ наградили в честь 15-летия КРЭТ

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялась церемония награждения лучших работников к15-летию КРЭТ.

В рамках заводского Дня качества в торжественной обстановке Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены инженер-технолог Алевтина Ферина, слесарь-сборщик РЭАиП Валерий Киселев и сборщик микросхем Татьяна Косорукова. Они отмечены за большой вклад в развитие промышленности и в связи с 15-летием КРЭТ.

«Концерну Радиоэлектронные технологии исполнилось 15 лет. Сердечно поздравляю коллектив КРЭТ с такой знаменательной датой! Наш завод прикладывает максимум усилий для дальнейшего внедрения новейших технологий, выпуска самых лучших образцов надежной и качественной продукции и выполнения всех задач, которые ставит перед нами холдинг. Уверен, что высокий профессионализм сплоченного коллектива концерна, помноженный на мощный производственный потенциал предприятий, входящих в контур его управления, и впредь будут способствовать сохранению и укреплению лидирующих позиций КРЭТ, успешному достижению самых амбициозных целей на благо России», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают сложную радиоэлектронную аппаратуру авиационного и иного назначения, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы.