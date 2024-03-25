Компания «Капитал — строитель жилья» подарит скидки до 20%

Застройщик « Капитал — строитель жилья » организовал акцию, в рамках которой на квартиры в сданных домах действуют скидки до 20%. Благодаря этой акции, каждый может себе позволить приобрести собственное жилье с большой выгодой.

«Только представьте — вы приходите в офис, подбираете квартиру в современном комплексе и сразу же получаете ключи! Тем более, дома уже сданы, и вы сразу видите, свою собственную квартиру и окружение. У территории домов от Капитала развитая инфраструктура, которая создает отдельную комфортную для жителей вселенную. Спортивные и детские площадки для детей, места для отдыха взрослых и оборудованные спортивные зоны workout. Комплексы Капитала отличаются от обычной застройки своей идеей: «Здесь будет уютно всем», — отметили в компании.

Отмечается, что все квартиры продуманы до мельчайших деталей. Индивидуальное отопление с котлом в зоне кухни, большие окна, которые гарантированно подарят вам много естественного света, и даже мастер-спальня, чтобы у каждого в доме было свое пространство для отдыха.

«У каждого клиента есть возможность записаться на экскурсию и увидеть не только схему планировки на бумаге, но и посмотреть ее вживую с мебелью. Такие экскурсии — это уникальное предложение от Капитала, чтобы вы сумели заглянуть в свое счастливое будущее», — подчеркнули в «Капитале».