«Известия»: в российских ТЦ может появиться вооруженная охрана после теракта в «Крокус Сити»

По данным издания, московские и федеральные власти хотят усилить безопасность в торговых центрах. На выходах из них могут выставить сотрудников Росгвардии, полиции и ЧОП с лицензиями на использование оружия.

В российских ТЦ может появиться вооруженная охрана после теракта в «Крокус Сити». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, московские и федеральные власти хотят усилить безопасность в торговых центрах. На выходах из них могут выставить сотрудников Росгвардии, полиции и ЧОП с лицензиями на использование оружия.

Однако в Союзе торговых центров говорят, что пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для такого плана.

Подробнее о теракте в «Крокус Сити Холл» читайте в нашем сюжете.