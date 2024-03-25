Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

В посте отметили, что в понедельник, 25 марта, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Местами гололедица.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В посте отметили, что в понедельник, 25 марта, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Местами гололедица.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.