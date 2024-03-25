Еще одна рязанская компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Рязанская компания «Келер Рус» стала участником национального проекта «Производительность труда». Экспертную поддержку предприятию окажут специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. Вместе с сотрудниками они проанализируют производственные процессы и операции, выберут пилотный поток-образец, который будет оптимизирован по принципам бережливого производства, обучат персонал инструментам эффективной работы.

«Келер Рус» специализируется на производстве теплового оборудования для профессиональных кухонь различного профиля. Является участником кластера современного приборостроения Рязанской области. Выросшее из стартапа в успешное предприятие, сегодня «Келер Рус» работает с заказчиками по всему миру, представляет регион на бизнес-миссиях и выставках различного уровня.

По словам собственника компании Максима Стрельникова, о бережливом производстве они узнали в 2018 году, когда в регионе появился РЦК. Тогда же «Келер Рус» стал одним из первых предприятий, которые в пилотном режиме начали внедрять «бережливые» инструменты.

«С тех пор экономические показатели компании выросли в 10 раз, что доказывает эффективность применения мер бережливого производства. Но спустя столько лет наше производство расширилось и проделанную работу пришлось выстраивать „с нуля“. С помощью профессиональной и опытной команды РЦК мы планируем вывести свой бизнес на новый уровень. С удовольствием будем внедрять опыт тех предприятий, которые пришли в нацпроект до нас. Уверен, через шесть месяцев мы увидим первые результаты совместной работы, которые выльются в увеличение производительности труда, улучшение рабочих условий и комфорта наших сотрудников за счет автоматизации процессов», — сказал Стрельников.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.