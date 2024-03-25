ЦБ порекомендовал банкам списать долги погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Информация появилась на сайте регулятора.

Банк России порекомендовал списать долги погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-служба регулятора сообщила на сайте.

ЦБ направил письмо банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Отмечается, что организации могут это сделать без обращения наследников.

«Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах», — сообщили в ЦБ.