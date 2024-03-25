Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 92.78 0.17 26/03
ЦБ EUR 100.37 0.15 26/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
2 326
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
3 106
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
8 505
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
10 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
31-летнего жителя Михайловского района осудили за наркопреступления
Его приговорили к реальному сроку.

31-летнего жителя Михайловского района осудили за наркопреступления. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел весной 2023 года.

По информации ведомства, осужденный вступил через переписку в преступный сговор. Он был направлен на незаконное распространение наркотиков на территории Рязани и Рязанской области за денежное вознаграждение.

Передвигаясь на автомобиле, мужчина разместил на территории района две закладки с часть полученных наркотиков. Другую часть он хранил в машине. Его незаконные действия пресекли полицейские.

Суд приговорил мужчину к восьми годам в колонии строгого режима. Также конфискованы и обращены в доход государства принадлежащие осужденному автомобиль и телефон.

Приговор не вступил в законную силу.