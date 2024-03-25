31-летнего жителя Михайловского района осудили за наркопреступления. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел весной 2023 года.
По информации ведомства, осужденный вступил через переписку в преступный сговор. Он был направлен на незаконное распространение наркотиков на территории Рязани и Рязанской области за денежное вознаграждение.
Передвигаясь на автомобиле, мужчина разместил на территории района две закладки с часть полученных наркотиков. Другую часть он хранил в машине. Его незаконные действия пресекли полицейские.
Суд приговорил мужчину к восьми годам в колонии строгого режима. Также конфискованы и обращены в доход государства принадлежащие осужденному автомобиль и телефон.
Приговор не вступил в законную силу.