15 пострадавших в «Крокус сити холле» получили компенсацию

Выплаты предоставили власти Московской области.

15 пострадавших в «Крокус сити холле» получили компенсацию. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Ее слова опубликовало ТАСС.

«По выплатам на сегодняшний день: Московская область выплатила уже 15 пострадавшим, и эта работа продолжается», — сказала она.

Ранее сообщалось, что семьи погибших получат по 3 млн. рублей, 1 млн. направят для лечащихся в стационаре и 500 тысяч рублей выплатят тем, кому потребовалась амбулаторная помощь. Ежемесячные выплаты будут получать зарегистрированные в Подмосковье дети, чьи отец или мать погибли в результате трагедии.

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные мужчины расстреляли людей и подожгли концертный зал.