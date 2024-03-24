В Югре водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП с автобусом

В Югре водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП с автобусом в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщила «Госавтоинспекция Югры» в своем Telegram-канале .

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на 92 километре автодороги «Сургут — Когалым». По предварительным данным полиции, 53-летний водитель «Нива Шевроле» уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Так, он столкнулся с рейсовым автобусом.

В заявлении ведомства сказано, что 53-летний водитель «Нивы», 31-летняя пассажир и девятилетний ребенок скончались на месте. Число пострадавших устанавливается. Как написал РЕН ТВ, пострадали 13 человек.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Югры