В Рязани засняли прохожего с предметом, похожим на автомат
В Рязани в воскресенье, 24 марта, засняли прохожего с предметом, похожим на автомат. Инцидент произошел на Славянском проспекте.
В Рязани в воскресенье, 24 марта, засняли прохожего с предметом, похожим на автомат. Пост опубликовали Telegram-канале в «Рязань».
Согласно информации в посте, инцидент произошел на Славянском проспекте.
«Если это чей-то пранк, то это очень неуместно в данный момент! В любом случае будьте осторожнее!», — написали в сообщении.