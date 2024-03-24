В Пятигорске в ДТП с пожарной машиной пострадали четыре человека

В Пятигорске в воскресенье, 24 марта, около 18:00 экскурсионный автобус столкнулся с пожарной машиной. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья»

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Калинина. Отмечается, что пострадали водитель и два пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка, а также пассажир спецавтомобиля МЧС. Ехавший в пожарной машине получил травму головы, а ребенок — ушиб колена.

Как написало ведомство, на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион КМВ. Их на другом транспорте доставили в гостиницу Пятигорска.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»