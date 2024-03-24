В Польше заявили, что российская ракета нарушила воздушное пространство

Польские военные отметили, что «объект находился в воздушном пространстве в течение 39 секунд», после чего российская ракета покинула территорию. Однако доказательств этому нет.

Польские военные утверждают, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Об этом пишет РИА Новости.

Со ссылкой на заявление Оперативного командования ВС Польши в сообщении агентства говорится, что «в 4.23 (6.23 мск) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации».

Польские военные отметили, что «объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд», после чего ракета покинула территорию.

В сообщении также утверждается, что объект зафиксировали в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства.

Как отметили РИА Новости, в тексте нет никаких подтверждений этим заявлениям.