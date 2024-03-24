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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что выписали 32 пострадавших. На стационарном лечении остаются 110 человек, из которых 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, 47 — в средней степени тяжести, еще 18 готовятся к выписке. Амбулаторно медицинскую помощь получили 38 человек.

Появилась информация о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Минздрав.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что выписали 32 пострадавших. На стационарном лечении остаются 110 человек, из которых 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, 47 — в средней степени тяжести, еще 18 готовятся к выписке. Амбулаторно медицинскую помощь получили 38 человек.

«В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — добавил он.

Отмечается, что медорганизации укомплектованы всем необходимым. Кроме того, пострадавшим организована помощь психологов.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

По последним официальным данным, погибли 133 человека, пострадали 154. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.