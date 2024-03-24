В Госдуме предложили на время СВО ограничить въезд мигрантов в Россию

Депутат Шеремет заявил, что иностранные лица, которые пересекают границу — угроза для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. Об он сообщил РИА Новости.

«На время проведения специальной военной операции предлагаю ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность. К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», — сказал Шеремет агентству.

Депутат подчеркнул, что с уважением относится к жителям других государств, которые едут в Россию с добрыми намерениями, но, «к сожалению, некоторых из них вслепую используют, чтобы навредить российскому народу».

«Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию», — заявил депутат.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

По официальным данным погибли 133 человека, 152 пострадали.

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