В Белгороде во время обстрела общежития пострадал мирный житель

В Белгороде во время обстрела ВСУ общежития технологического университета на Харьковской горе пострадал один человек. Он получил ранение руки.

В Белгороде во время обстрела ВСУ общежития технологического университета на Харьковской горе пострадал один человек. Об этом сообщил с места событий корреспондент «Известий» Владислав Харченко, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что снаряд или осколок попал в последний этаж общежития, из-за чего здание получило повреждения. Рядом с территорией разбросаны осколки от снарядов боевиков Украины.

«Попали во второе общежитие, десять секунд — и меня бы убило. Я пробегал прямо там, но успел забежать в общежитие», — рассказал студент.

По данным телеканала, к месту происшествия оперативно прибыли скорая помощь и пожарные. Медики осмотрели всех постояльцев общежития, один человек получил легкое повреждение правой руки.